Thitikul loin du miracle canadien

AUGUSTA | Atthaya Thitikul était passée à l’histoire, lors du Championnat mondial junior féminin, en signant une carte de 60, en septembre dernier au club Camelot de Cumberland, près d’Ottawa. Un véritable exploit qui l’avait propulsée parmi les meilleures golfeuses amatrices de la planète.

En battant tous les records cette journée-là, en plus de remporter le tournoi, elle avait retenu une chose : qu’il est important de s’amuser sur le parcours. C’est évidemment plus facile à dire quand tout roule à merveille. Plus difficile à avaler pour le golfeur qui pioche et cumule les frustrations sur le parcours.

Six mois plus tard, la Thaïlandaise, qui occupe le 10e rang amateur au monde, n’a pu en dire autant après sa deuxième ronde au Championnat amateur féminin de l’Augusta National. En tentant de revenir de l’arrière, un petit coup de trop l’a fait passer sous le couperet avec sa fiche cumulative de +4 (79-69).

Sa rencontre avec Le Journal lui a fait retrouver le sourire en discutant de cette spectaculaire performance à mi-chemin entre Hawkesbury et Ottawa.

« Tu sais quoi, j’étais arrivée au Canada avec un problème dans mon jeu court. Je jouais si mal avec mon fer droit dans les tournois précédant ce championnat, a-t-elle lancé. Aux Jeux d’Asie, c’était épouvantable. »

À noter, elle avait tout de même pris le cinquième échelon à cette épreuve asiatique en terminant à cinq coups de la championne.

« C’est pourquoi je m’étais présentée à cet événement au Canada avec cette philosophie de m’amuser. Le golf, c’est difficile. Il ne faut pas se compliquer la vie en réfléchissant trop. Il faut jouer et profiter du moment. »

Un conseil d’une demoiselle âgée de 16 ans...

Quoi qu’il en soit, cette ronde de 60 à Cumberland a fait écho jusqu’en Thaïlande, où elle a fait parler d’elle. Les Asiatiques dominent la scène du golf depuis plusieurs années.

Vers la LPGA

Elle a poursuivi sur sa lancée aux Jeux olympiques de la jeunesse qui avaient lieu à Buenos Aires, où elle a pris le huitième rang en octobre.

Avec trois présences en tournois du grand chelem à son actif et plusieurs sorties parmi des professionnelles, tant sur le circuit européen que sur le circuit de la LPGA, Thitikul prévoit se présenter aux qualifications de la LPGA en 2020.

Au tournant de la nouvelle année, elle a d’ailleurs pris les choses en main en modifiant quelques points dans son élan et sa prise. Ce même élan qui l’avait propulsée parmi les meilleures au monde.

« Il fallait que je modifie quelques petits trucs pour améliorer mes impacts. C’est pour mon bien et mon futur. Il fallait y réfléchir et passer à l’action. C’est fait.

J’ai éprouvé quelques difficultés à m’y habituer, mais c’est rentré dans l’ordre. »