Un premier coup sûr en neuvième manche

Muselés par le lanceur Trevor Bauer pendant sept manches, les Blue Jays de Toronto ont perdu par le pointage de 4 à 1 face aux Indians, jeudi soir, à Cleveland.

Bauer (1-0) avait encore un match sans point ni coup sûr quand il a quitté la rencontre. La décision du gérant des Indians Terry Francona de retirer son partant s’explique toutefois par le fait que le lanceur avait déjà effectué 117 tirs, accordant au passage six buts sur balles.

Il a fallu attendre en début de neuvième manche pour voir les Jays obtenir un premier coup sûr dans cette partie quand Freddy Galvis a frappé un simple au champ centre face au releveur Brad Hand. La formation torontoise a plus tard inscrit un point grâce à un double de Teoscar Hernandez.

Dans la défaite, le partant des Blue Jays Aaron Sanchez (1-1) a œuvré pendant six manches, allouant deux points.

Deux circuits pour Torres

Parmi les autres matchs disputés jeudi, Gleyber Torres a frappé deux circuits pour aider les Yankees de New York à vaincre les Orioles, à Baltimore, par le pointage de 8 à 4. Torres a terminé la rencontre avec quatre coups sûrs et autant de points produits. Le lanceur canadien James Paxton (1-1), qui a permis quatre points en cinq manches et un tiers, a signé sa première victoire dans l’uniforme des Yankees.

De leur côté, les Red Sox de Boston ont perdu 7 à 3 face aux Athletics, à Oakland. Stephen Piscotty a mené la charge pour les locaux en produisant cinq points, dont trois à l’aide d’un circuit en troisième manche.