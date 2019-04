Un visage différent contre les Screaming Eagles

« Ils ressemblent beaucoup à Chicoutimi, mais ils sont plus patients. Ils ferment le jeu en zone neutre et ils attendent les revirements. Ils sont encore plus dangereux offensivement avec Mathias Laferrière, Egor Sokolov et surtout Mitchell Balmas. Ils étaient en retard 2-0 (dans la série contre Charlottetown) et ils perdaient 2-1 dans le dernier match avant de niveler la marque et d’aller chercher cela en prolongation en avantage numérique. Quand tu mets Sokolov et Shawn Boudrias devant le filet, à chacun six pieds et quatre pouces, ils sont durs à bouger ».