Une facture salée qui bondit de 36%

Une compilation du Journal, effectuée à partir des documents rendus publics jeudi, permet de constater que la Ville de Québec a déboursé 630 000 $ de plus que prévu depuis le début de la saison froide, en raison de ses commandes supplémentaires de sel qui provient de la seule mine du genre en activité au Québec, aux Îles-de-la-Madeleine.

Pour l’ensemble du territoire, la Ville a commandé plus de 24 000 tonnes de sel depuis le début de l’hiver. La facture a grimpé partout, dans chaque arrondissement, avec des écarts qui varient entre 29 % et 37 %. Seule exception notable : une hausse de 110 % dans l’arrondissement des Rivières. La Ville, qui était à court d’explications jeudi, a déboursé 140 000 $ alors qu’elle avait prévu une dépense de 66 600 $.

La Ville prévoit faire le point sur le coût de ses opérations de déneigement et d’entretien des routes en hiver au dépôt du prochain rapport financier, à la fin mai, a indiqué le porte-parole David O’Brien. Le maire Régis Labeaume avait déjà affirmé, en février, que les budgets des deux derniers hivers avaient été défoncés de 20 M$.

L’hiver 2018-2019 s’est installé très tôt et a été marqué par de nombreuses tempêtes et des chutes de neige abondantes de plus de 350 cm.