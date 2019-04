[VIDÉO] Un nouveau vidéoclip tourné au Japon pour Alex Henry Foster

Succès-surprise du dernier automne musical au Québec, le chanteur de Your Favorite Enemies, Alex Henry Foster, lance un second vidéoclip tiré de son album solo Windows in the Sky, cette fois pour la pièce Shadows of Our Evening Tides.

«The weight of the world is love...» Filmé au Japon et mettant de l’avant les mots du célèbre poète américain de la Beat Generation, Allen Ginsberg, Shadows of Our Evening Tides nous transporte à Tokyo.

Les images oniriques de la mégapole japonaise et ses habitants servent de toile de fond à ce que l’artiste décrit comme «l’inéluctable poursuite d’un bonheur éternel dans le cadre implacable d’une vie qui ne se déroule que trop rapidement».

Mis en ligne en novembre, le vidéoclip de la chanson Summertime Departures approche pour sa part les 500 000 visionnements sur la plateforme YouTube.

Inscrit à l’horaire du Festival de jazz de Montréal, le 5 juillet, au Club Soda, Alex Henry Foster a pris le monde de la musique par surprise, au mois de novembre, quand son album était entré en tête des ventes au Québec, devant les nouvelles parutions de Muse, Imagine Dragons et Marie-Mai.