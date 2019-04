Vous avez privatisé, payez maintenant

Le privé laisse l’État ce qui n’est pas payant

Le mensonge de la supériorité du privé par rapport au public est répété depuis longtemps, souvent par le patronat et ses affiliés que sont certains élus, certains universitaires. Toujours les mêmes.

Facile d’être plus efficaces quand on laisse à la collectivité le soin de payer pour des externalités du genre : « Restauration des sites miniers. Les Québécois devront payer la note. La facture s’élève à plus de 1,2 milliard » (Le Devoir, 24 août 2013). Idem pour les forestières, les pétrolières (Lac Mégantic par exemple) et les fermiers qui répandent des engrais et des pesticides chimiques qui polluent l’eau et le sol et tuent des insectes comme les abeilles. L’application du principe de l’utilisateur-payeur ne s’applique pas à ces pseudo-créateurs de richesse : seulement au monde ordinaire et leurs services publics.

Dans le cas de la business de la santé privée, on refile à l’État les cas trop lourds, trop longs à soigner et trop coûteux comme les cancers et les maladies dites rares. L’école privée, qui n’a de privé que le nom, étant subventionnée à plus de 70 % par le gouvernement (aide directe, dons à des fondations déductibles d’impôts, etc.), délègue au public les enfants problématiques et ceux qui ont des notes scolaires ordinaires.

Air Canada privatisée pour des pinottes

Une autre menterie est que le privé amène plus de concurrence. Le privé amène plus de collusion, de cartel et de corruption, comme le démontrent amplement les cas touchant les firmes de génie, les pétrolières, les constructions, les pharmaceutiques, les banques, etc. On a privatisé sur des bases idéologiques Air Canada, et cette compagnie nage maintenant dans les profits orgiaques réalisés sur le dos de clients captifs. Elle continue à être un monopole de fait à plusieurs endroits au pays et au Québec. Elle en profite alors pour joyeusement doper ses prix. Et que font nos élus? Au lieu d’imposer des prix plafonds et de réglementer, ils la subventionnent et la gavent de fonds publics. Les politiciens sont plus braves avec les chauffeurs de taxi, les commis d’État et les travailleurs ordinaires en votant des lois qui vont les appauvrir davantage. Ils sont plus fringants à imposer la concurrence dans l’industrie du taxi au profit des gros comme Uber que dans le transport aérien.

Comme dans : « Manque de concurrence pour le prix des billets d’avion au Québec. Un vol vers Gaspé plus cher que vers Pékin » (Le Journal de Montréal, 23 janvier 2018). Ou encore : « Les billets d’avion plus chers au Québec pour les vols régionaux (où règne Air Canada) » (Le Journal de Montréal, 27 mai 2017). Les régions, ce n’est pas payant pour une Air Canada privatisée alors qu’avant cette ex-société d’État allait dans les régions à prix abordable. Les poids lourds Couillard, Coiteux et cie ont fait quoi? « Transport aérien : Couillard promet des millions aux régions (c’est-à-dire Air Canada) » (Le Devoir, 3 février 2018). En 2016, « les profits d’Air Canada bondissent de 76 % » et en 2017 : « Des profits records pour Air Canada ». Vous ne voulez tout de même pas que le monopole privé d’Air Canada diminue ses bénéfices pour desservir les régions? Soyez réalistes! Ça serait pareil dans le cas de la privatisation d’Hydro-Québec. Les régions passeraient au tordeur et plusieurs ne seraient plus ouvertes.

Comme il faut bien rire un peu : « Transport aérien régional : les maires veulent casser le monopole d’Air Canada » (Le Journal de Montréal, 27 septembre 2017). Nos naïfs maires régionaux ont rencontré les boss d’Air Canada. Honorés et hypnotisés qu’ils étaient, ils ont déclaré : « Des vols régionaux bientôt moins chers? L’Union des municipalités du Québec dit avoir eu des discussions constructives avec des transporteurs » (Le Journal de Montréal, 27 janvier 2018).

Au niveau provincial? « Air Canada dans la ligne de mire des chefs (PQ, PLQ et CAQ) » (Le Devoir, 15 septembre 2018). Et monsieur François Legault fanfaronne et « a promis qu’il négocierait lui-même (rien de moins) avec l’entreprise des “prix plafonds” sur les billets d’avion » (Le Devoir, 15 septembre 2018). Il devrait arrêter son show de boucane, il sait pertinemment que ça prendrait des lois pour imposer un contrôle des prix et qu’il n’a pas le courage d’aller dans ce sens. Je le répète : il est préférable de privilégier la transnationale Uber et de s’attaquer aux chauffeurs de taxi, bien souvent des migrants qui gagnent honorablement, mais péniblement leur vie. Au lieu de faire semblant de légiférer pour avoir plus de concurrence dans l’industrie du taxi, où il y en a déjà beaucoup, il devrait plutôt intervenir dans des secteurs où il n’y en a pas et dans lequel les gens se font voler tout rond comme dans le transport aérien, l’essence, le pharmaceutique, les banques, etc.! Mais pour faire ça, il faut avoir du courage, mais un vrai courage, pas comme : « Ottawa veut plus de concurrence dans le secteur aérien au Canada » (Le Devoir, 17 mai 2017). Veut plus de concurrence en laissant aller les forces actuelles du marché, genre « club privé », et en ne les irritant point. Québec solidaire a la solution au problème : « Transports régionaux. QS fait fausse route avec la nationalisation selon un transporteur » (Le Devoir, 26 septembre 2018).

Le CN privatisé ne veut pas des régions ni peinturer son pont

Bien évidemment, comme Air Canada, le CN, avec ses profits milliardaires, ne veut pas desservir les régions pas payantes et préfère laisser ça à l’État : « Dix millions de plus pour le train de Gaspésie » (Le Devoir, 12 juillet 2013). Nos élus complices ont, en 1993, privatisé pour pas grand-chose le Canadien National (CN) et, incroyable mais vrai, ont aussi alors donné au CN les voies ferrées (un bien public de première importance) et le pont de Québec qu’il ne veut pas peinturer, même s’il l’utilise. Ça fait que maintenant ce sont les boss du CN, des non-élus, qui décident : « Le CN refuse de quitter le Vieux-Port » (La Presse, 7 octobre 2013). Oubliez l’ouverture publique sur ce fleuve et la priorité aux trains de banlieue. Les rails appartiennent au CN et au CP, donc c’est le transport de marchandises qui prime. Et si vous voulez utiliser « leurs » voies ferrées pour transporter les travailleurs ordinaires, il va falloir leur payer des droits d’accès, comme dans cet exemple : « L’Agence métropolitaine du transport (AMT) paie des droits d’accès au CN pour un service qu’elle n’a jamais créé ».

Et quant au pont de Québec, propriété du CN?

« 559 M$ pour repeinturer le pont de Québec » (Le Journal de Québec, 13 mars 2019). Le CN veut rien payer, ou presque, et qui pense que ce serait mieux si les gouvernements payaient : « Le point de Québec fait pitié à voir » (Le Journal de Montréal, 29 avril 2017). Merveilleux, et le Canadien National (CN) n’a plus de Canadien que le nom, étant détenu très majoritairement par des Américains et dont le principal actionnaire, avec 13 % des actions, est le fondateur de Microsoft, l’américain Bill Gates. Geste vraiment courageux posé par le maire de Québec, Régis Labeaume, en écrivant personnellement à Bill Gates : « Pont de Québec : les maires interpellent Bill Gates » (Le Devoir, 14 novembre 2014). Le temps passe et Régis Labeaume n’a toujours pas reçu de retour de courrier. Il faut dire que Bill est assez « busy ». Ça fait très colonisé quand nos élus écrivent à un riche américain pour le supplier d’intervenir auprès des dirigeants du CN afin qu’ils daignent peinturer le pont de Québec, qui est considéré mondialement comme une merveille. Dire qu’auparavant le CN et les voies ferrées nous appartenaient. Au moins, au nom de la sécurité nationale et de l’intérêt public il faut nationaliser les rails. C’est un minimum. Suite de tout ça dans ma prochaine chronique.