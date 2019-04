Zeste et Évasion: un fort parfum de nouveautés

Quelque 30 rendez-vous télé viendront bonifier le menu culinaire de Zeste et étendre l'offre voyage d'Évasion au cours des prochaines semaines.

À compter de lundi, dans leur programmation printemps-été, les chaînes spécialisées pourront compter sur un bouquet de nouveautés bien garni qui inclura de nouvelles saisons d'émissions à succès, mais aussi des productions originales.

L'horaire de Zeste fera entre autres une place à Caroline McCann. Après «1 ingrédient, 3 façons», la chef dévoilera «Manger allégé, c'est facile» (23 avril). Au fil des épisodes, elle en profitera pour surprendre, concoctant notamment une chaudrée de palourdes avec du bacon ou encore un macaroni au fromage rehaussé de poudre de grillon.

Ce sera aussi la saison pour mystifier certaines croyances avec Michael McKean et son émission «Mythes et réalités sur nos aliments» (11 avril). Ainsi, on apprendra qu'il serait plus vrai de dire qu'une pomme par jour éloigne le pharmacien – et non le médecin – pour toujours ou encore que les épinards n'ont pas les attributs pour rendre les gens plus forts.

Les téléspectateurs pourront également renouer avec le célèbre chef et restaurateur britannique Gordon Ramsay grâce à la diffusion des saisons 11 à 17 de sa populaire émission «Hell's Kitchen».

De son côté, Sébastien Benoît se lancera dans une quatrième tournée des bonnes tables du Québec avec Alex Perron, Marc Dupré, Réal Béland, Marie-Mai, Lise Dion, Gregory Charles et d'autres artistes dans «Coup de food» (12 juillet).

Un tour du monde différent

Pour sa part, Évasion comptera sur les aventures de Valérie Chevalier. La jeune globe-trotteuse a visité 13 villes d'Europe de l'Est – dont Prague en République tchèque et Kiev en Ukraine – afin de réaliser «Top 10 insolite». Activités extrêmes, lieux inusités et créations surprenantes composent ce guide touristique unique qui prendra aussi l'antenne le 8 avril.

Il sera également possible de commencer à prévoir des vacances grâce à la deuxième saison de «Chiller au Québec avec Félipé» (10 avril), ou encore songer à l'idée de quitter la province afin de se diriger vers la côte est américaine avec David Bernard et «Direction la mer» (10 avril) qui dressera un portrait des plages et des activités à faire du Maryland à Myrtle Beach.

À l'image du succès «Amazing Race», «Pékin Express» (12 avril) proposera quant à elle une course folle de 10 000 km dans laquelle les participants, en duo, doivent se rendre jusqu'à Tokyo avec l'aide des habitants de différentes villes asiatiques. Leur budget? Un maigre euro par jour par personne.

Rappelons que la vente de Zeste et Évasion au Groupe TVA a été approuvée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en février. Le montant de la transaction est évalué à 24 millions $.