MALTAIS, Dr Benoît



Au CHUL, le 3 avril 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé Dr Benoît Maltais, époux de feu dame Monique Marceau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Mireille Audet), Marie-Josée (Rémy Rochette), François (Monia Michaud), Jean (Nathalie Matte); ses petits-enfants: Xavier, Vincent, Marine, Cloé, Alexandra; ses frères et sœurs: feu Louis Joseph (feu Claire Maltais), feu Marie-Louise, feu Paul, feu Bernard, feu Thérèse, feu Jeanne, feu Marie (feu Louis-Marie Riverin), Marguerite (Roch Lavoie), feu Henriette (feu Marcel Potvin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marceau: Colombe (Guy Drolet), Brigitte (Léopold Ouellet), feu Jacques, feu Guy (Monette Gauthier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence la Roseraie et du CHUL, en particulier son médecin la Dre Josée Villeneuve.