FILTEAU, Francine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 mars 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Francine Filteau, épouse de monsieur Jacques Lessard. Elle était la fille de feu monsieur Louis-Philippe Filteau et de feu madame Marie-Blanche Aubin. Elle demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueilleraà compter de 11h30 au centre commémoratifMadame Filteau laisse dans le deuil son époux monsieur Jacques Lessard; son fils Patrick; ses frères et sa sœur: Gaston (Nicole Bernard), Jean, Michel (Sylvie Blouin) et Jacqueline (Michel Thibeault); son beau-frère Marcel Beaulieu (feu Lisette Filteau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard: Claude, Claudette (Jean-Eudes Fillion), Jean (Françoise Audet), Francine et Louise (Robert Verreault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.