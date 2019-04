8 coups de coeur pour découvrir Prague comme un vrai de vrai Pragois

Il est né, a grandi et se plaît à dire qu’il «mourra fort probablement à Prague»: Jan Spalek est un véritable amoureux de la capitale tchèque. Alors que son travail d’organisateur de tournées de concerts classiques l’amène à voyager à travers l’Europe et parfois jusqu’en Amérique, ce père de deux enfants n’imaginerait pas vivre ailleurs. Voici huit de ses nombreux coups de coeur «pour ceux qui n’ont que faire du Prague à la Disneyland et qui souhaitent pousser plus loin l’exploration».

1. Le quartier Karlin

«Ce quartier était bien sombre et peu accueillant, mais on dit qu’il y a toujours quelque chose de bon qui ressort de tout dans la vie, même des endroits qui ne ressemblaient à rien», explique Jan. C’est à la suite des inondations de 2002 que le quartier a été reconstruit et a été transformé en centre plus moderne. Aujourd’hui, Karlin se veut LE quartier hipster de Prague et l’endroit où l’on se rend pour bien boire, bien manger et... faire la fête toute la nuit si tel est notre désir.

2. Le parc Stromovka

Située dans le quartier Bubenec, la réserve royale et naturelle Stromovka est le plus grand parc de Prague (250 acres). «C’est l’endroit où les Pragois vont faire des pique-niques (les BBQ y sont autorisés), se retrouvent pour boire une bière, vont courir ou se rendent assister à un concert», explique Jan. Au printemps, la fameuse «Matejska pout» s’invite dans ce parc à l’anglaise et s’y installe devenant ainsi la plus grande fête foraine du pays.

3. Le quartier Letná

Dressé sur une rive de la rivière Vlata et lovée entre deux magnifiques parcs, le Letná district offre l’un des plus beaux points de vue sur la vieille ville de Prague. «Ce quartier se trouve bien loin de la horde incessante de touristes, mais tout de même à proximité du centre de Prague, assure Jan. J’aime m’y rendre pour visiter ses nombreux restaurants, ses bars, ses cafés et ses musées. Un autre endroit que les Pragois préfèrent pour sortir et boire un verre, bien plus tranquille que le centre de Prague où tout est tellement plus dispendieux.» On aime aussi ses touches artistiques et son atmosphère légèrement bohémienne.

4. La vallée Prokopske udoli

«L’endroit idéal et la plus belle vallée pour ceux qui souhaitent disparaître dans la nature sans quitter la ville, dit Jan. C’est superbe, c’est pur et c’est tout près.» On fait de longues marches ou on roule à travers les paysages surprenants de cette réserve naturelle – comprenant une ancienne mine à ciel ouvert - où l’on retrouve lac, grottes et petits animaux.

5. Le quartier Žižkov

Près du centre, mais loin des trappes à touristes, le quartier Žižkov est hôte de la fameuse tour de télévision, reconnue pour contraster avec l’horizon traditionnel de la ville et pour être un exemple de l’architecture de la période communiste. «Parcourir Žižkov, c’est comme faire un saut dans le passé de quelques décennies, affirme Jan. On y est témoin de cette façon de vivre à l’ancienne qui y a été sauvegardée. Il faut se rendre marcher dans le parc Parukářka et le cimetière Olšany Cemetery qui est considéré par les Pragois comme l’un des plus beaux parcs de la ville.» Il ajoute que la vue sur la ville, depuis le sommet de la colline Vítkov, est l’une des plus belles et des moins connues.

6. Les rives de la rivière Vltava

Fou de vélo, Jan ne se lasse pas de se rendre rouler le long d’une des rives de la plus longue rivière de la République tchèque: la Vltava (un nom signifiant «eau sauvage»). «Lorsqu’il fait beau, des centaines de personnes se retrouvent pour marcher, courir ou faire du vélo sur les deux rives de la rivière. De nombreux beer gardens, des pistes cyclables et des pistes de slalom, le Zoo de Prague qui n’est pas loin... tout cela représente l’une des meilleures manières de passer un week-end à Prague en compagnie de ses habitants.»

7. Les jardins et le quartier Nový svět

Des tours guidés «hors des sentiers battus» (histoire, légendes, secrets d’habitant...) se tiennent dans ce quartier ayant vu déambuler plusieurs personnalités et figures importantes pragoises au fil des années. «Un quartier pittoresque dont le nom signifie Nouveau Monde, situé tout près du château de Prague; une espèce de petit secret bien gardé où sont combinée boutiques touristiques et coins moins connus des voyageurs de passage dans la capitale, qui ne se rendent presque jamais dans coin du secteur du château de Prague», affirme Jan.

8. Le château Vyšehrad

«Oui, je l’avoue, c’est un endroit plutôt touristique, mais qui attire les touristes de la deuxième vague (ceux qui voient au-delà de la visite du château de Prague, de la vieille ville et du quartier juif). Construit il y a une centaine d’années, ce château royal abritait les rois avant qu’ils se rendent habiter le château de Prague. Aujourd’hui, il y a presque exclusivement des Tchèques qui lui rendent visite afin de profiter de son atmosphère si calme.» Il faut marcher dans le cimetière - lieu du dernier repos de nombreux célèbres Pragois – et se rendre visiter les basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, entre autres petites merveilles.

