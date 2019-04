Abusée par son père, elle encourage les autres à dénoncer

C’est en pleurant, mais en se sentant libéré que la fille de Jacques Plamondon a écouté le juge donner une sentence de trois ans de pénitencier à celui qui a abusé d’elle pendant quatre ans.

Victime d’abus pendant son enfant et agressée sexuellement alors qu’elle avait entre 12 et 16 ans, la fille de Jacques Plamondon a finalement dénoncé son père. «Je dois avouer que cette démarche m’a apporté beaucoup plus de bien que je l’aurais imaginé», a-t-elle écrit dans une lettre.

Nancy Plamondon a accepté de lever l’ordonnance de non-publication sur son nom pour encourager les gens à dénoncer. Pourtant, la dénonciation de son père n’a pas été facile.

Sa mère, séparée de l’accusé depuis des années, continue d’appuyer son ex-conjoint et accuse sa fille «d'avoir briser l'unité familiale». «C’est ma faute si j’ai été abusé», avait-elle raconté au juge Christian Boulé qui avouait être «renversé» par la «position inacceptable» de la mère.

Jacques Plamondon a été condamné à trois de détention. L’homme de 72 ans qui marche avec une canne a dû être tenu par un constable spécial pour se rendre vers la détention.

