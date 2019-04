Accident d’Ethiopian: les pilotes dédouanés, Boeing en prend acte

Toute la flotte 737 MAX est clouée au sol depuis mi-mars en raison des similitudes entre la tragédie du vol Addis Abeba-Nairobi le 10 mars qui a fait 157 morts et celle de Lion Air, survenue le 29 octobre, tuant 189 personnes.

Le MCAS («Maneuvering Characteristics Augmentation System») a été spécialement conçu pour le 737 MAX afin de corriger une anomalie aérodynamique liée à une motorisation plus lourde et à protéger l’avion du risque de décrochage.

«Quand le MAX reprendra les airs avec les modifications des fonctions du MCAS, il sera l’avion le plus sûr qui ait jamais volé», a promis le PDG de Boeing, Dennis Muilenburg.

Dans le cadre des tests de la mise à jour du MCAS, Boeing a identifié «un aspect du logiciel -sans lien avec le MCAS- qui doit être corrigé», a par ailleurs indiqué un porte-parole de Boeing, qualifiant le problème de «mineur» et soulignant que le constructeur avait «déjà la solution».

Les enquêteurs éthiopiens ont en revanche révélé que le commandant de bord et son copilote, quoique jeunes (29 et 25 ans) et pour le copilote peu expérimenté (361 heures de vol), avaient appliqué toutes les procédures d’urgence.