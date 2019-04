Beterbiev ne prend rien à la légère

Dans sa vision, Radivoje Kalajdzic (24-1, 17 K.-O.) représente le meilleur adversaire de sa carrière jusqu’à maintenant. Et il se prépare avec sérieux. On a pu le constater lors de notre passage au gymnase Ness Martial.

« On a vu quelques-uns de ses combats. Il est fort, il est grand et il possède une bonne expérience, a mentionné Beterbiev. On se prépare pour un bon duel et toute ma concentration est là-dessus.