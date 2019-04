Céline Dion s'ouvre sur sa relation avec Pepe Munoz

Céline Dion a accordé à Extra une entrevue où elle s'est ouverte à propos de sa relation avec Pepe Munoz, le danseur qui l'a accompagnée lors de sa tournée européenne, il y a deux ans.

C’est que Céline Dion s’était faite très discrète concernant sa vie amoureuse, elle qui a perdu son mari René Angélil en 2016. Elle a toutefois nié toute relation intime avec le danseur et styliste avec qui elle a passé beaucoup de temps en janvier dernier. On se souvient que leur relation avait fait couler beaucoup d’encre un peu partout dans le monde.

En entrevue avec Extra, Céline Dion a accepté de parler de leur amitié qui dure depuis quelques années et de l'impact des grands titres sur leur relation.

«Au départ, j’ai eu de la compassion pour lui, explique Céline Dion en entrevue à Extra, au sujet des nombreux grands titres concernant leur présumée relation. Pepe est gai, mais je pense que plusieurs personnes ne savaient pas ça au départ.»

La diva québécoise est très proche de Pepe, ce qui explique peut-être que la machine à rumeurs se soit enclenchée quand ils ont été vus en train de marcher main dans la main.

«Vous savez, il [Pepe] est mon meilleur ami et on danse ensemble, et il a fait tellement de choses pour moi. Même juste me tenir la main... C’est quelque chose que je n’avais pas fait depuis longtemps. Un câlin d’un homme mesurant 6 pi 3... C’était merveilleux et les gens croyaient vraiment qu’il y avait plus qu’une amitié», précise la chanteuse.

Céline Dion s’estime bien chanceuse d’avoir Pepe Munoz dans sa vie.

«Il en a tellement fait pour moi, pour ma santé mentale, ma spiritualité, ma force... ma force intérieure.»