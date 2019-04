Charlotte va bien aux États-Unis

En plus de récolter de belles critiques dans des journaux importants comme le New York Times et le Los Angeles Times, le film Charlotte a du fun de Sophie Lorain a connu un début prometteur dans les salles américaines la semaine dernière.

Présenté sur sept écrans répartis dans trois villes (New York, Los Angeles et Austin), le film québécois, rebaptisé Slut in a Good Way pour sa sortie américaine, a amassé 21 567 $ lors de ses trois premiers jours à l’affiche, le week-end dernier. Cette recette a permis au film de Sophie Lorain d’enregistrer la 11e meilleure moyenne par écran sur l’ensemble du box-office américain cette fin de semaine là, derrière des productions hollywoodiennes comme Capitaine Marvel et Hotel Mumbai. « Le buzz est très bon et très fort, ce qui est assez surprenant pour un film qui est présenté en français avec des sous-titres en anglais, indique le producteur du film, Martin Paul-Hus. Mais les États-Unis sont un marché qui est tellement grand qu’on y trouve beaucoup de gens qui veulent voir du cinéma indépendant et des propositions cinématographiques différentes. »

Charlotte a du fun est distribué aux États-Unis par la boîte Comedy Dynamics. Les dirigeants de cette compagnie sont tombés sous le charme du film québécois l’an passé, lors de sa présentation au Festival de Tribeca, à New York.

« Les gens de Comedy Dynamics ont choisi le film parce qu’ils ont aimé la modernité du sujet, souligne Martin Paul-Hus. Le film parle des pulsions sexuelles des adolescentes avec humour. C’est un sujet hot qui est vraiment dans l’air du temps. »

Bientôt en France

À la suite des bons résultats de sa première semaine à l’affiche, Charlotte a du fun verra son nombre d’écrans aux États-Unis augmenter de façon progressive au cours des prochaines semaines. « Ça va éventuellement monter à 20, indique Martin Paul-Hus. C’est une stratégie très courante pour les films indépendants aux États-Unis. »

Cette sortie américaine n’est que le début de la carrière internationale de Charlotte a du fun. Le film de Sophie Lorain a aussi été vendu en Argentine, en Australie et en France, où il prendra l’affiche en juin.

Mettant en vedette les jeunes actrices Marguerite Bouchard, Rose Adam et Romane Denis, Charlotte a du fun suit les tribulations de trois adolescentes de 17 ans qui n’ont pas peur d’exprimer leurs désirs sexuels. Le film est sorti au Québec il y a un an.