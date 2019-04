CJAD, terminé pour moi

Terminée pour moi la radio anglaise privée de Montréal, après des années de collaboration heureuse. L’écart qui se creuse à nouveau entre les anglophones et les francophones en raison de la laïcité commence à ressembler à une fosse à purin.

Je refuse d’être associée à des gens qui portent un regard méprisant sur les Québécois en raison du projet de loi 21 sur la laïcité. En démocratie, la majorité n’a pas toujours raison — elle peut s’élever en tyran pour les minorités vulnérables — mais cette fois, la majorité agit de son plein droit.

Tous ne sont pas d’accord et c’est normal, à condition de discuter avec respect, mais accusations et injures ne mènent qu’à plus d’injures et d’accusations.

Pendant l’entrevue que je lui accordais, l’animateur du matin Andrew Carter a tenté d’établir un lien entre racisme et laïcité. Puisque le projet de loi vise à interdire le foulard islamique et que les musulmans ont la peau brune, les Québécois seraient donc racistes ?

C’est seulement parce que j’ai été élevée à l’ancienne que je n’ai pas raccroché en ondes.

Par où commencer ?

Le projet de loi vise tout le monde. Tous les musulmans n’ont pas la peau brune, la majorité des Québécoises musulmanes ne portent pas le hijab, et les Québécois ne sont ni plus ni moins racistes que les autres Canadiens.

Combien de fois faut-il répéter que l’islam n’est pas une race ? L’islam, comme toutes les religions, est un choix personnel qui repose sur un ensemble d’idées, de rituels, d’enseignements codifiés qui évoluent, ou non, selon les époques ou les religions et qu’il est permis de critiquer en démocratie.

Sur le site de CJAD, on apprend que l’émission du matin est sympa et amusante et qu’elle vous mettra de bonne humeur pour la journée.

Raté ! Lisez plutôt Barbara Kay dans le National Post. Oui, oui !