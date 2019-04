Comment m’ouvrir plus facilement aux autres?

J’ai 28 ans. J’ai été élevée dans une famille très religieuse, par des parents sévères qui exigeaient de nous, leurs quatre enfants, le maximum en tout. Ça a eu de bons effets en ce qui concerne la réussite dans nos études ainsi que dans nos carrières respectives, mais ça a handicapé nos vies amoureuses. Du moins celle de ma sœur, l’aînée, et de moi, la cadette. Nos deux frères s’en sont mieux sortis puisqu’ils avaient l’avantage d’être plus respectés dans leur volonté d’émancipation que nous, les filles.

Nous avons baigné pendant toute notre enfance et notre adolescence dans une atmosphère où la pudeur était de mise et où tous les sujets ayant trait à la sexualité n’étaient jamais abordés. On n’en parlait même pas entre nous, ma sœur et moi. Chacune s’est débrouillée comme elle le pouvait pour apprendre à composer avec l’arrivée de ses règles et les changements hormonaux de l’adolescence.

Habituée à vivre dans le quasi-déni de cette partie de la vie qu’on appelle la sexualité, pas besoin de vous dire que mes premiers pas avec les garçons furent des plus maladroits. Comme, en plus, j’avais horreur de me regarder dans une glace, j’avais du mal à supporter le regard d’un garçon sur moi. Pire encore sur mon corps dénudé lors de mes premières relations sexuelles. Si bien qu’au fil des ans, ma pudeur de jeune fille s’est transformée en inhibition.

Les maigres amours que j’ai eues jusqu’à récemment furent des cauchemars dont je me suis sortie en fuyant. Mais là, je viens de tomber amoureuse d’un garçon qui me semble l’homme parfait pour moi. Il fait surtout preuve d’une extrême patience pour me guider vers une vie sexuelle épanouie. Mais je résiste, et je sais que ça le blesse. Comme je ne veux pas le perdre, je voudrais savoir de vous si mon problème se soigne et si je suis normale­­­.

Anonyme

Bien sûr que ça se soigne. Quant à la normalité, elle a un spectre très large et ce n’est pas parce qu’on s’ouvre au sexe que toute pudeur est à rejeter. Une consultation en psychologie-sexologie pourra vous permettre de détricoter ce qu’on vous a inculqué, pour laisser place à une ouverture propice à favoriser votre sexualité.