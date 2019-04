Des centaines de tablettes tablettées à l’Environnement

Pour « optimiser » son système d’inspections environnementales, Québec a dépensé depuis 2011 des millions $ pour des tablettes électroniques inutiles et un logiciel défectueux, a appris notre Bureau d’enquête.

Depuis près de 10 ans, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) cherche à optimiser sa gestion des inspections, accroître le nombre d’avis de non-conformité et par conséquent le nombre de sanctions administratives.

On souhaitait, entre autres, éliminer les formulaires papier pour les inspecteurs dans toutes les régions du Québec. Ceux-ci ne rempliraient désormais que des questionnaires électroniques.

Un contrat de cinq ans de 833 000 $ est alors signé, incluant les services d’entretien et de soutien technique.

Le logiciel devait être facilement téléchargeable sur une tablette et offrait ainsi aux inspecteurs une grille d’évaluation simple à remplir.

En 2016 donc, le ministère achète au fabricant Hypertec un total de 246 « tablettes robustes » pour un montant de 1,1 M$, et ce, afin de permettre aux 240 inspecteurs de l’époque d’utiliser le logiciel d’inspection. Cet ensemble a été baptisé Outil à l’inspecteur (OAI) par les responsables du ministère. Chaque tablette a coûté près de 4500 $.

Or, malgré un investissement de près de 5 M$ au total dans ce programme, incluant les tablettes et la « solution prologicielle spécialisée en inspection », le nouveau système s’avère totalement dysfonctionnel.

À la suite de nombreux essais, le ministère a conclu en 2017 que le logiciel ne répondait pas aux attentes. Les tablettes ont même été retirées des mains des inspecteurs et remisées. On a ressorti les formulaires papier. Le projet n’apparaît même plus dans le livre du ministère.