Deux joueurs au fort potentiel

Habitué de voir ses protégés poursuivre leur carrière aux États-Unis, Jean-Philippe Roy est dithyrambique cette fois au sujet des deux plus récentes signatures chez nos voisins du Sud.

« Émile Bois et Christopher Pouliot sont deux des bons joueurs dans l’histoire du programme, a déclaré le directeur du sport-études des Canonniers de Québec. C’est rare que je dise ça, mais ils pourraient tous les deux jouer dans les rangs professionnels un jour. »

Arrêt-court et lanceur droitier, Bois s’alignera avec les Mustangs de Monroe College la saison prochaine. Il retrouvera le gérant Luis Melendez, un ancien receveur des Capitales de Québec. De son côté, Pouliot portera les couleurs des Patriots de Central Florida College, formation qui occupe le 5e rang du dernier classement des JuCo aux États-Unis.

« Émile est un des beaux joueurs de l’histoire, a souligné Roy. Il possède un élan super naturel au bâton et il est très agile en défensive. La qualité de ses mains ressemble à un joueur latin. Quant à Christopher, il possède une action de bras fluide et il a touché la marque des 90 mph au début du mois de mars lors d’un camp d’évaluation à Montréal en présence d’une dizaine de recruteurs. »

Transition

Bois a été courtisé par plusieurs collèges, mais il a choisi une option plus rassurante pour ses débuts en sol américain. « Luis a plus confiance aux Québécois et j’aurai la chance de jouer à l’avant-champ et de lancer, ce qui n’est vraiment pas le cas partout, a-t-il expliqué. Mon temps de jeu devrait être meilleur et j’aurai la chance de me faire voir par des équipes de la NCAA. Pour une première expérience, c’était préférable que je reste pas trop loin de chez moi. »

« J’ai parlé souvent à Thomas Drouin qui joue actuellement à Monroe et il m’a dit que ce n’était pas aussi militaire que certains peuvent le croire, de poursuivre la recrue par excellence dans la LBJÉQ l’été dernier avec les Diamants de Québec. À Monroe, Luis ne se gêne pas pour nous ramener à l’ordre à l’occasion, mais il nous laisse jouer sans nous crier dessus. C’est important pour moi. Je n’aurai pas le choix dans le futur, mais je préférais une transition en douceur. »

Attendre la NCAA

Pouliot a été recruté par quelques formations de la NCAA, mais il a jugé préférable de se joindre à un JuCo de fort calibre plutôt qu’à une université qui ne se retrouve pas parmi les meilleures.

« Au départ, je voulais jouer dans la NCAA dès septembre, mais mes entraîneurs à l’ABC m’ont fait réaliser qu’un an dans un JuCo serait favorable pour mon développement et me permettrait d’obtenir une meilleure offre de la NCAA, a raconté l’artilleur gaucher de 6 pi 1 po. L’entraîneur de Central Florida m’a vu lancer en Floride avec l’ABC et nous sommes demeurés en contact. Il a aimé ma balle rapide qui bouge naturellement et mon changement de vitesse qui est très bon. »

De grandes ambitions

Photo d'archives

Heureux de poursuivre leur carrière au pays de l’Oncle Sam, les deux espoirs de la région de Québec ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin et caressent de grands espoirs.

Les trois années à l’Académie de baseball du Canada (ABC) ont été déterminantes pour Christopher Pouliot. « Depuis que je suis à l’ABC, le baseball est devenu plus sérieux, a indiqué l’artilleur gaucher de 6 pi 1 po et 185 livres. Mes coachs m’ont dit que j’avais le potentiel pour évoluer dans les rangs professionnels, et j’ai commencé à y croire. C’est rare un gaucher qui lance aussi fort. Je dois continuer à prendre de la masse musculaire afin de gagner quelques milles par heure et améliorer ma courbe. J’ai été surpris de toucher le plateau des 90 mph, mais j’ai travaillé fort cet hiver et mes efforts ont porté leurs fruits. »

Pouliot se prend même à penser qu’il pourrait être sélectionné au repêchage des ligues majeures en juin 2020. « Contrairement à la NCAA, où je devrais attendre deux ans, je serai admissible au repêchage après ma première saison dans un JuCo. Ça serait le fun d’être repêché. Si ça se produit, je devrai évaluer la situation et déterminer si je débute une carrière dans les rangs professionnels ou si j’opte pour la NCAA. »

Explosion

Émile Bois abonde dans le même sens. « Je rêvais de jouer dans un JuCo depuis mes débuts avec les Canonniers de Québec en première secondaire, mais il s’agit seulement du premier échelon, a-t-il souligné. Mon autre rêve est de jouer dans la NCAA. L’été d’entraînement sera important. »

« J’ai été recrue de l’année l’an dernier dans la LBJÉQ avec les Diamants, mais j’en veux plus cette année et je ne veux pas m’asseoir là-dessus, d’ajouter le résident de Lévis. Pourquoi pas un titre de meilleur frappeur ou de meilleur joueur défensif ? J’ai explosé au bâton au cours des dernières années. Au lieu d’avoir peur, j’attaque la balle et mes entraîneurs au sport-études m’ont beaucoup aidé. »

Tout comme Bois, Pouliot évoluera tout l’été avec les Diamants de Québec.