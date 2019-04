«Drette su’l tape»: l’aspect humain du monde du hockey

Avec sa série en baladodiffusion «Drette su’l tape», David Beaucage s’est donné la mission de raconter des histoires de hockey de façon différente, en misant sur les individus qui évoluent dans cet univers qui fascine tant de Québécois.

Trois saisons et 75 entrevues plus tard, l’humoriste revient sur la genèse de ce projet qu’il coproduit avec son ami Thomas Sychterz.

«Comme amateur de hockey, j’étais un peu déçu des histoires qu’on me proposait dans les médias traditionnels, s’est-il rappelé lors d’un entretien dans un café de la métropole. Je me disais: ¨pourquoi un amateur de hockey québécois n’a pas accès à des histoires racontées comme elles le sont au Canada anglais par exemple?¨ Nous sommes beaucoup dans l’opinion présentement et moi ce n’est pas ça qui m’intéresse. Je voulais apprendre des choses. J’ai donc créé quelque chose qui me plairait à moi comme partisan de hockey.»

C’est avec cet objectif qu’en 2016 l’humoriste a acheté de l’équipement et créé son propre studio d’enregistrement dans la chambre qu’il occupait jadis dans la maison de ses parents. Depuis, il s’est entretenu avec des joueurs de la Ligue nationale de hockey, des entraîneurs, des journalistes sportifs et une multitude d’autres intervenants.

PHOTO COURTOISIE Myriam Frenette

«Le hockey, finalement, c’est un prétexte pour s’intéresser de proche ou de loin à des gens qui ont une expérience spéciale dans cet univers. Pas nécessairement juste des joueurs, car il y a tellement d’intervenants du monde du hockey qui ont des histoires palpitantes.»

À titre d’exemple, David Beaucage a traité de l’homosexualité dans le hockey avec l’arbitre de la East Coast League Andrea Barone et de la réalité d’une femme de joueur avec l’épouse du défenseur des Sharks de San Jose Marc-Édouard Vlasic, Martine Auclair-Vlasic.

«Il y a autant de bonnes histoires qu’il y a de personnes et de parcours dans le hockey. Il y a toujours quelque chose que nous n’avons pas abordé.»

Le support financier des amateurs

Lors du lancement de sa plus récente saison, David Beaucage a inscrit sa série en baladodiffusion sur la plateforme de financement participatif Patreon. Pour deux dollars par mois, les amateurs ont notamment accès aux épisodes en primeur.

«On était rendu-là. On avait une bonne régularité dans nos écoutes [près de 30 000 par mois]. On voulait mesurer la valeur de notre ¨podcast¨. Avec le Patreon, on a un petit bassin qui nous permet de ne pas perdre d’argent.»

Si près de 100 personnes aident l’humoriste et l’équipe de «Drette su’l tape» à faire leurs frais, le nerf de la guerre reste les commanditaires.

«Pour faire de l’argent avec un ¨podcast¨, il faut définitivement des commanditaires. Nous avons d’ailleurs eu la Fondation Jasmin Roy qui nous a encouragés pour quelques épisodes. [...] On a approché certaines personnes, mais au Québec le modèle d’affaire pour un ¨podcast¨ n’est pas encore développé. Pourtant, ça fonctionne super bien aux États-Unis, par exemple.»

PHOTO COURTOISIE Myriam Frenette

En attendant la venue de commanditaires, David Beaucage a décidé de récompenser les membres de son Patreon avec le premier party de «Drette su’l tape», à la fin du mois d'avril.

«Les membres de Patreon sont invités gratuitement et les non-membres peuvent se joindre à nous pour 10 $. Nous allons faire un enregistrement devant public avec un invité de marque. Nous voulons que la communauté se rencontre et échange. Il y a aura des prix et un encan silencieux.»

Les trois saisons de «Drette su’l tape» sont disponibles sur les nombreuses plateformes d’écoute. David Beaucage planche déjà sur la quatrième saison.