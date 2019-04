Festival de la Chanson de Tadoussac : des artistes de renom, des découvertes et enfin l’été!

Le Festival de la Chanson de Tadoussac, présenté par Québecor, a officiellement présenté sa programmation mardi. La variété et le talent seront plus que jamais au rendez-vous cette année. Pendant 4 jours, soit du 27 au 30 juin, Tadoussac vibrera au rythme du Festival avec des prestations uniques de têtes d’affiche parmi les plus aimées au Québec, comme Loco Locass, Zachary Richard, Ariane Moffatt, Mes Aïeux, Hubert Lenoir et Philippe Brach. D’autres grands noms de la musique sont également attendus à l’occasion du Festival : Lou-Adriane Cassidy, qui a lancé un premier album l’hiver dernier, de même que Marc Déry et Élisapie.

Mais le Festival de la Chanson de Tadoussac, c’est aussi une occasion inespérée de faire des découvertes musicales et de voir des artistes de la relève sur les scènes réparties dans la municipalité. Comme chaque année, le Festival accueillera également de nombreux artistes de la relève. Au total, pas moins de 40 artistes seront sur place pour offrir 70 spectacles sur 14 scènes extérieures et intérieures.

Si des spectacles sont offerts jusqu’à tard dans la soirée, les familles ne sont pas en reste puisque de l’animation est proposée pour les petits et les grands partout dans la ville. Un rendez-vous à ne pas manquer, alors que la musique sous toutes ses formes sera célébrée partout dans la ville, qui propose un cadre enchanteur. Parfait pour donner le coup d’envoi à la belle saison.

Pascale Robitaille a rencontré Julien Pinardon, directeur général du Festival, Jordane Labrie, chanteuse, et les membres du groupe Raton Lover. Pour obtenir un avant-goût de l’ambiance qui règne au Festival, voyez le reportage samedi.

Billets et programmation complète : chansontadoussac.com.