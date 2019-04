Gosselin fera le point sur «l’avenir» de son parti lundi

En pleine tourmente depuis des semaines, le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, annonce qu’il fera le point sur «l’avenir» de son parti politique lundi prochain.

Les journalistes affectés à la couverture des affaires municipales ont reçu un courriel signé par Jean-François Gosselin lui-même en fin d’après-midi, vendredi, pour une conférence de presse qui aura lieu le 8 avril à 16 h 30.

«Monsieur Gosselin sera accompagné de monsieur Richard Côté et des conseillers municipaux des quartiers Chute-Montmorency-Seigneurial, et Neuchâtel-Lebourgneuf, messieurs Stevens Mélançon et Patrick Paquet», peut-on lire dans la courte convocation.

Un rôle plus important pour Côté ?

Embauché comme conseiller spécial de l’opposition officielle en février dernier, Richard Côté avait décliné toutes les demandes d’entrevue jusqu’ici. Sa présence au point de presse laisse croire qu’il répondra enfin aux questions des journalistes et qu’il pourrait dorénavant jouer un plus grand rôle dans la sphère publique avec les trois élus actuels de Québec 21.

M. Côté, faut-il le rappeler, a été conseiller municipal pendant 18 ans à la Ville de Québec. Il fut le bras droit de Régis Labeaume pendant six ans lorsqu’il siégeait au comité exécutif comme vice-président. Il avait quitté la politique active en 2013.

Dans l’entourage du chef, la règle du silence avec les journalistes a été respectée en fin d’après-midi vendredi. Joint par Le Journal, l’attaché de presse du cabinet de l’opposition, Claude-Olivier Fagnant, n’a pas été en mesure de nous éclairer davantage sur le contenu de l’annonce à venir.

Démissions en bloc

Rappelons que les six membres de l’exécutif de Québec 21, qui étaient au cœur d’une lutte de pouvoir avec Jean-François Gosselin depuis des semaines, ont démissionné en bloc dans les derniers jours. Il ne reste plus que 3 personnes sur onze au C.A. de ce jeune parti municipal, fondé en 2017.

Les querelles internes ont éclaté sur la place publique lorsque M. Gosselin a réclamé une enquête sur son propre parti pour des dépenses qu’il jugeait «douteuses». Les membres du C.A. ont été blanchis sur cet aspect puisque les dépenses ont été jugées conformes par un vérificateur externe. Ce dernier a toutefois déploré le «manque de rigueur» de certains administrateurs dans un rapport dont les conclusions sont contestées.

Trois membres du C.A. ont également porté plainte à la Commission municipale du Québec contre Jean-François Gosselin, avant de remettre leur démission. Ils lui reprochent d’avoir utilisé de faux prétextes et d’avoir enfreint la loi pour obtenir des documents sur les dépenses de son propre parti au greffe de la Ville. Il aurait ensuite rayé des dépenses avec lesquelles il était en désaccord.

M. Gosselin était également en brouille avec les hautes instances du parti puisqu’il refuserait, selon nos informations, de se soumettre à un vote de confiance. Une assemblée générale extraordinaire du parti a été convoquée le 16 avril prochain, mais personne n’est en mesure de confirmer qu’elle aura bel et bien lieu.

Joint par Le Journal, un des rares rescapés du C.A. de Québec 21, Jean-Alex Martin, n’avait pas été informé de la tenue d’une conférence de presse par le chef lundi prochain et a dit ignorer le contenu de l’annonce qui sera faite.