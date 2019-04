Hommage à Kurt Cobain

Il y a désormais 25 ans, une icône du rock nous quittait tragiquement : Kurt Cobain. Pour souligner ce triste anniversaire, la comédienne et chanteuse Sarah Dagenais-Hakim a enregistré une reprise du succès de Nirvana Heart-Shaped Box en vue d’un EP qu’elle présentera sous peu.

« J’amène la chanson complètement ailleurs. On n’est vraiment pas dans le grunge, mais dans l’électro, le pop et le soul. C’est assez edgy. On n’a jamais entendu une version comme ça. J’ai vraiment très hâte de partager ça », dévoile-t-elle, rencontrée sur le tapis rouge de la première du spectacle d’Alain Choquette, lundi dernier.

Trois autres chansons, empruntées au répertoire d’artistes dont elle annoncera prochainement l’identité, compléteront ce mini-album.

« Je voulais sortir quatre reprises, réarrangées complètement à ma sauce. C’est beaucoup plus facile d’aller chercher un public avec des reprises qu’avec des chansons originales, de nos jours », affirme-t-elle.