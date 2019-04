Il se fait passer pour un enfant disparu: «C’est une mauvaise personne», dit son frère

Le jeune Américain qui tentait de se faire passer pour un garçon disparu était en prison le mois dernier. Son propre frère a d’ailleurs employé des mots très durs pour le décrire.

Mercredi, des citoyens ont aperçu Brian Michael Rini, 23 ans, hagard et blessé, à Newport, dans l'État du Kentucky. Ils ont alors décidé d'alerter les services d'urgence. Ce dernier a ensuite déclaré être Timmothy Pitzen, un enfant porté disparu en Illinois en 2011, décrivant comment il était parvenu à s'échapper du motel où l'avaient conduit ses ravisseurs.

Le lendemain, des tests d’ADN révélaient qu’il n’était pas cet enfant disparu à l’âge de 6 ans, brisant du même coup les espoirs de ses proches.

Des informations émanant du Département des services correctionnels de l’Ohio montrent plutôt qu’il a été trouvé coupable de vol et de vandalisme pour des crimes commis en janvier 2018. Il était en libération conditionnelle surveillée pour trois ans.

Le frère de Brian Rini, Jonathon Rini, a décrit l’individu de façon peu élogieuse, en entrevue à CNN.

«Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il a fait quelque chose comme ça, a-t-il lancé d’entrée de jeu. [...] C’est vraiment une mauvaise personne.»

Jonathon Rini a raconté que Brian s’était fait passer pour lui quand il avait été interpellé pour une infraction de la route en 2017. En recevant une lettre où on l'informait de la suspension de son permis de conduire, il avait réalisé que son propre frère avait usurpé son identité.

Il a également rapporté que Brian Rini avait été arrêté pour s’être introduit par effraction dans une maison modèle et y avoir organisé une fête.

«Il rentrait et sortait de prison régulièrement, quand on était jeunes. Il avait été placé en probation, mais il n’arrêtait pas de violer cette probation», a dit celui qui ne lui a pas parlé depuis trois ou quatre ans.

«Il souffrait du syndrome d’Asperger et de trouble bipolaire, mais il aurait quand même dû être capable de penser rationnellement et de ne pas faire quelque chose comme ça... Ça ne fait que stigmatiser encore plus les gens qui ont ce syndrome, comme quoi ils transgressent les lois et font du trouble, alors que ce n’est pas le cas», a poursuivi Jonathon Rini.

Quant à la famille du véritable petit disparu, elle se dit atterrée par les événements récents et a indiqué que c’était comme revivre le drame encore une fois. «Le père de Timmothy est atterré», a déploré la tante du jeune homme qui aurait aujourd’hui 14 ans.