IUCPQ: une journée de recrutement et un souper-bénéfice à mettre à l’agenda

Intéressé à faire carrière à l’IUCPQ, que ce soit dans un poste clinique, administratif ou de soutien? Rendez-vous à l’Institut demain, entre 10 h et 15 h, afin de faire valoir votre candidature et rencontrer des équipes dévouées à l’occasion de la journée recrutement de l’IUCPQ. Vous pourriez y trouver l’emploi dont vous rêvez!

Événement Au cœur de vos passion, de la Fondation IUCPQ

Photo courtoisie

Également, à inscrire à l’agenda : la 16e édition de l’événement Au cœur de vos passions, qui se tiendra le 24 mai prochain au Manière miliaire Voltigeurs de Québec. Sous la coprésidence d’honneur de M. Maxime Laviolette, directeur général chez Dessercom, et de M. Jean-St-Gelais, président du conseil et chef de la direction à La Capitale Assurance et services financiers, cet événement majeur de la Fondation IUCPQ convie 650 personnes afin de recueillir des sommes pour permettre le développement de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval. Une occasion unique de rallier bonne cause, gastronomie et glamour au cours d’une soirée-bénéfice visant à recueillir des fonds afin de soutenir l’IUCPQ.

L’an dernier, cet événement a permis d’amasser près de 3 M$. Les fonds permettent à l’Institut de poursuivre son développement et d’offrir des soins spécialisés et ultraspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en obésité-métabolisme. Chef de file dans ces domaines de la santé, l’établissement dessert la population du centre et de l’est du Québec, soit plus de 2 millions de personnes.

► Pour en savoir plus et réserver des billets : aucoeurdevospassions.com.