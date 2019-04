John Scully: l’autre voix de Beterbiev

Depuis le début de sa carrière, Artur Beterbiev a démontré à plus d’une reprise qu’il était un boxeur exigeant à plusieurs niveaux. Il est perfectionniste et il cherche toujours à s’améliorer.

Depuis quelques combats, un entraîneur expérimenté a été ajouté à son équipe : John Scully. Cet ancien boxeur de la division des lourds a fait son apparition dans le giron de Beterbiev à cause d’un camp de Jean Pascal.

« Je devais partir pendant quelques semaines pour un camp avec Jean à l’extérieur du pays, a raconté l’entraîneur Marc Ramsay. À ce moment-là, Samuel Décarie était à Québec et Luc-Vincent Ouellet venait avec moi.

« Je m’étais alors assis avec Russ Anber pour trouver un candidat qui pourrait avoir une bonne connexion avec Artur. Ça nous prenait quelqu’un avec de bonnes connaissances et une personne en qui on aurait confiance. »

Scully est dans les cercles de la boxe depuis près de 40 ans comme boxeur et maintenant comme entraîneur. C’est un passionné jusqu’au bout des ongles.

« Marc cherchait une personne qui pourrait donner à Artur une vision différente et quelques trucs techniques, a souligné John Scully au Journal de Montréal. Russ m’a recommandé à Marc et me voici. »