La Caisse de dépôt fait un important investissement dans le transport de gaz naturel au Brésil

La Caisse de dépôt et placement du Québec acquiert une participation de 31,5 % dans Transportadora Associada de Gás (TAG), «la plus grande» entreprise de transport de gaz naturel au Brésil, dans le cadre d’une offre d’acquisition de milliards de dollars menée avec un partenaire.

Dans un communiqué conjoint, vendredi soir, la Caisse ainsi que la société ENGIE, un important producteur indépendant d’électricité au Brésil, ont annoncé qu’elles ont déposé l’offre gagnante dans le cadre du processus pour l’acquisition de 90 % de TAG.

L’offre définitive et ferme de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’ENGIE pour les 90 % de TAG est de 8,6 milliards $ US.

Alors que la participation de la Caisse dans l’actif de TAG sera de 31,5 %, celle d’ENGIE s’établira à 58,5 %. «En plus de son actionnariat, ENGIE sera responsable de l’opération et de l’entretien des installations après la troisième année», peut-on lire dans le communiqué.

Petrobras (Petróleo Brasileiro), la maison mère de TAG qui avait lancé le processus de vente, conservera une participation de 10 % dans le capital de l’entreprise.

La transaction est conditionnelle aux autorisations d’usage, notamment de l’assemblée générale de Petrobras et des autorités antitrust brésilienne et européenne.

Transportadora Associada de Gás possède environ 4500 km de gazoducs le long de la côte des régions du nord-est et du sud-est du Brésil, ainsi qu’un tronçon reliant Urucu à la ville de Manaus, ont mentionné les partenaires. «Le réseau comprend également 12 stations de compression de gaz (dont six lui appartiennent et six sont sous-traitées) ainsi que 91 points de livraison.»

Pour la Caisse de dépôt et placement du Québec, il s’agit d’une première.

«Ce premier investissement en infrastructures au Brésil représente une étape importante pour la diversification géographique de notre portefeuille, un élément clé de sa performance à long terme», a souligné Emmanuel Jaclot, premier vice-président, Infrastructures, à la Caisse.