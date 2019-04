Le Canada peut encore rêver

En défaisant la Suisse par la marque de 10 à 3 au Championnat du monde de curling, vendredi à Lethbridge, en Alberta, le Canada a conservé ses chances de participer à la ronde éliminatoire.

Les représentants de l’unifolié, qui présentent une fiche de 8-3 depuis le début du tournoi, ont rendez-vous avec les Pays-Bas en fin de soirée.

Pour l’instant, la Suède (10-1) et le Japon (8-3) sont les seules formations déjà assurées de prendre part à la phase éliminatoire, qui se mettra en branle samedi. La ronde des médailles aura lieu dimanche.

Contre la Suisse (8-3), le skip Kevin Koe et ses coéquipiers ont bien entamé la rencontre en inscrivant deux points au premier bout et cinq au second. Les Suisses ont concédé la victoire après six bouts.

En tout, six des 13 équipes au tournoi participeront à la ronde éliminatoire.