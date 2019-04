«Le format actuel des séries n’est pas adéquat» - Louis Domingue

La Ligue nationale de hockey (LNH) aurait tout intérêt à revoir le format actuel des séries éliminatoires.

C’est du moins l’opinion exprimée par le gardien Louis Domingue sur les ondes de TVA Sports, vendredi.

Comme l’a déjà dit son coéquipier Ryan Callahan et d’autres joueurs à travers le circuit Bettman, il n’est pas normal selon le Québécois que le Lightning, les Bruins et les Maple Leafs doivent s’éliminer entre eux alors qu’ils occupent respectivement les premier, troisième et sixième rangs du classement général présentement.

«Effectivement, je suis d’accord avec Callahan. La majorité des joueurs semble ne pas trouver le format adéquat. À ma grande surprise, on a accepté ce format pour un an de plus. Mais on n’a jamais voté là-dessus. Je ne sais pas comment ça s’est fait, a soutenu Domingue.

«Dans l’Est, plusieurs équipes essaient de se qualifier pour les séries, mais elles ont de la misère. Quand tu regardes dans l’Ouest, il n’y a pas si longtemps une fiche de ,500 était le barème pour rentrer dans les séries. Il y a donc encore des choses à travailler», a-t-il ajouté.

Les Bruins et les Leafs savent depuis des semaines qu’ils en viendront aux prises au premier tour.

Le Lightning, lui, ne connaît pas encore l’identité de son premier rival, mais chose certaine l’équipe en question arrivera dans les séries sur une lancée compte tenu de la chaude lutte en cours entre les Hurricanes, les Blue Jackets et le Canadien.

Pas facile pour personne

Domingue est bien conscient du piège potentiel pour le Lightning, qui domine la LNH depuis belle lurette.

«Il n’y a pas personne qui va l’avoir facile au premier tour. Toutes les équipes méritent leur place. Si elles sont là, il y a une raison. Pour nous, il n’y a pas de favori.»

Par ailleurs, sur une note plus personnelle, Domingue a parlé de la blessure qui lui a fait rater le match de mardi contre le Canadien. Celle-ci ne serait cependant pas sérieuse.

«C’est quelque chose que je traîne depuis la mi-saison environ. C’est juste par mesure préventive que je n’ai pas joué à Montréal. Je vais devoir endurer la douleur pendant toutes les séries.»

Mercredi, la LNH et l’Association des joueurs (AJLNH) se sont entendus pour prolonger de seulement un an le format actuel des sections et des séries éliminatoires.

L’AJLNH n’est pas en amour avec celui-ci, et des changements pourraient entrer en vigueur au plus tôt en 2020-2021.