Le propriétaire d'un «beach club» s'en prend aux influenceurs

Le propriétaire d’un «beach club» aux Philippines en a assez des propositions de collaboration d’«influenceurs» et il leur a fait savoir dans un long message sur les réseaux sociaux.

Gianluca Casaccia est propriétaire du «White Banana Beach Club», situé sur l’île de Siargao, aux Philippines. Il s’est récemment tourné vers les réseaux sociaux pour s’adresser directement aux «influenceurs» afin de les décourager de solliciter des breuvages et des séjours gratuits dans son établissement.

«Nous recevons plusieurs messages pour des collaborations avec des influenceurs, des influenceurs présents sur Instagram. Nous aimerions annoncer gentiment que le White Banana n’est pas intéressé à “collaborer” avec de soi-disant “influenceurs”», écrit M. Casaccia.

«Nous aimerions également suggérer à ces gens de trouver une autre façon de manger, boire et dormir gratuitement. Ou peut-être même de trouver un véritable travail», poursuit-il.

Dans une entrevue avec le réseau CNN, le propriétaire s’est dit carrément insulté par les messages qu’il recevait d’influenceurs.

«Ils nous écrivent et disent “Bonjour, je suis un influenceur, j’aime votre établissement, nous comptons y rester du X février au X février, nous sommes trois personnes, vous nous fournissez la nourriture et les breuvages et nous publions une image sur Instagram dans laquelle nous vous identifions”», raconte-t-il.

«C’est insultant! Au début, je croyais que c’était une blague.»

Message viral

L’appel de M. Casaccia a connu un écho inattendu sur le web. Le message est devenu viral, déclenchant un débat autour de la pertinence et du rôle des influenceurs.

Certains l’ont félicité pour son message, d’autres l’ont dénoncé.

«Il y a une meilleure manière de faire entendre son opinion que de le faire en insultant des gens qui gagnent leur vie en ligne», écrit une personne en commentaires.

Le propriétaire du «beach club» a précisé sa pensée dans une autre publication, notant qu’il avait déjà réalisé des collaborations avec de «véritables influenceurs».

«Un VRAI influenceur est qualifié de la sorte par les autres, il n’a pas besoin de s’autoproclamer influenceur, écrit-il. Ce sont des blogueurs. Nous avons collaboré avec quelques-uns d’entre eux, selon différents termes, et nous les supportons.»

N’empêche, M. Casaccia demeure estomaqué par l’ampleur de la portée de son message.

«Je n’arrive pas à croire que nous soyons devenus mondialement célèbres pour avoir dit la chose la plus évidente au monde : payez vos factures.»