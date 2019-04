L’équipe «Québec» de la Caisse de dépôt a gonflé sous Christian Dubé

Alors qu’il était premier vice-président « Québec » à la Caisse de dépôt et placement, Christian Dubé a doublé, puis quadruplé la taille de son équipe, sans pour autant réaliser plus de transactions.

En utilisant la rémunération moyenne des employés de la Caisse, qui est de plus de 300 000 $ (en incluant les primes et les avantages sociaux), on obtient le résultat que les coûts de main-d’œuvre de l’équipe « Québec » sont passés de 4,8 millions $ en 2014 à 20,4 millions $ l’an dernier.

« C’est une équipe qui a évolué en lien avec les besoins d’affaires et des occasions qu’il y avait à saisir dans le marché québécois. La présence de la Caisse dans l’économie québécoise et auprès des entreprises est aujourd’hui plus grande et plus variée que jamais », affirme un porte-parole de l’institution, Maxime Chagnon.