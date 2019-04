Les autorités enquêtent sur une éclosion de salmonellose dans six provinces dont au Québec

Une enquête est en cours au fédéral et dans six provinces, dont au Québec, pour faire la lumière sur une éclosion d’infections à la salmonelle qui a nécessité l’hospitalisation de plusieurs personnes.

Outre le Québec, les provinces visées par l’enquête sont la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario.

L'Agence de la santé publique du Canada, ses partenaires provinciaux de la santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada mettent leurs efforts en commun dans ce dossier, a-t-on appris vendredi.

Dans un communiqué, l’Agence de la santé publique du Canada a précisé qu’en date de vendredi, 63 cas de Salmonella Enteritidis ont été confirmés en laboratoire et ont fait l'objet d'une enquête, soit 23 en Colombie-Britannique, 10 en Alberta, 10 au Manitoba, 10 en Ontario, huit en Saskatchewan et deux au Québec.

«Les personnes sont tombées malades entre novembre 2018 et mars 2019, a précisé l’Agence. Dix-huit personnes ont été hospitalisées. Deux décès ont été signalés, mais il n'a pas été établi que Salmonella avait contribué à ces décès. Les personnes qui sont tombées malades sont âgées de 1 à 87 ans. La majorité des cas (57 %) sont de sexe féminin.»

«La source de l'éclosion n'a pas été déterminée et l'enquête est en cours», a indiqué l’Agence de la santé publique du Canada, ajoutant que «l'éclosion semble se poursuivre, car des cas de salmonellose continuent d'être signalés». Aucun rappel d’aliment associé à cette éclosion n’a donc eu lieu jusqu’à maintenant.

Les symptômes de la salmonellose comprennent la fièvre, des frissons, de la diarrhée, des crampes abdominales, des maux de tête, de la nausée et des vomissements. La plupart des personnes infectées s’en remettent complètement en quelques jours, mais dans certains cas, une hospitalisation peut être nécessaire.

Les autorités conseillent au public de respecter certaines règles lors de la préparation des aliments, comme de se laver les mains à l’eau chaude et au savon «pendant au moins 20 secondes avant et après avoir manipulé et préparé les aliments» et de pas manger d’aliments crus ou insuffisamment cuits comme les viandes, la volaille, le poisson, les mollusques et crustacés, et les produits d'œufs.