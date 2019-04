L’Impact en voie de faire une nouvelle acquisition?

L'Impact de Montréal a acquis une place de joueur étranger par le biais d’une transaction avec le FC Cincinnati, vendredi.

L’organisation montréalaise a cédé en retour un montant d’allocation générale de 150 000 $.

L'Impact se retrouve donc avec dix places de joueur étranger sous la main. Les neuf premières sont occupées par Victor Cabrera, Rudy Camacho, Zakaria Diallo, Harry Novillo, Orji Okwonkwo, Ignacio Piatti, Jukka Raitala, Bacary Sagna et Saphir Taïder.

Cette acquisition signifie donc que le club entend vraisemblablement faire l'embauche, au cours des prochaines semaines, sinon à l'été, d'un joueur qui n'est pas né en Amérique du Nord.

Les places de joueurs étranger font actuellement l'objet d'un litige entre la MLS et ses clubs canadiens étant donné que les clubs américains peuvent facilement contourner cette disposition en offrant aux joueurs étrangers qui sont avec l'équipe depuis un certain temps de devenir résidents permanents («green card»). Les lois canadiennes n'offrant pas de contrepartie semblables, les clubs d'ici se trouvent sérieusement désavantagés vis-à-vis de leurs compétiteurs américains lorsque vient le temps d'obtenir les services d'un joueur ne venant pas de l'Amérique du Nord.

Les règles restrictives de la MLS concernant les places de joueurs étrangers visent en premier lieu à promouvoir la formation et l'utilisation des joueurs nés aux États-Unis et au Canada.

Un retour de Rod Fanni à prévoir?

Au terme de la dernière saison, l’Impact avait renoncé à l’option prévue au contrat au vétéran français de 37 ans, mais espérait conclure une autre entente avec celui-ci.

Cependant, aucun pacte n’a été signé à ce jour.

Embauché en mars 2018 pour combler la perte de Zakaria Diallo, blessé, Fanni a inscrit un but et décoché six tirs, dont deux cadrés, en 2290 minutes de jeu, l’an passé.