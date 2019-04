«On a besoin d’un petit peu d’aide» –Claude Julien

WASHINGTON | Claude Julien ne baisse pas les bras mais constate comme tout le monde que le destin de son équipe ne lui appartient plus.

« Ç’a été un match serré. Malheureusement, ça fait mal parce qu’on devait le gagner, a-t-il déclaré. Nous ne sommes pas morts, mais il faut maintenant espérer avoir un petit peu d’aide dans les prochains jours pour se donner une chance samedi.

« On a travaillé fort jusqu’à maintenant et ce soir (jeudi), il en manquait un peu. Ils ont été un peu plus opportunistes que nous, c’est ce qui a fait la différence. »

Perfection nécessaire

Carey Price, lui, était peu loquace. Bien que le Canadien ait bien joué, une défaite signifie en bout de ligne que ce « n’était pas un match parfait », a-t-il souligné. Et le Canadien avait justement besoin de la perfection, rien de moins.

Maintenant, ça passe par les Blue Jackets. Une défaite vendredi soir, rien de moins.

« On espère... » a lâché Price dans un soupir qui en disait long sur son état d’âme.

« Tout ce qu’on peut contrôler, c’est remporter notre prochain match », a dit Max Domi.

En espérant que la rencontre de samedi contre les Maple Leafs aura une signification...