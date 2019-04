Pâtes au poulet et au basilic

3. Ajouter les échalotes et le poivron jaune. Faire sauter environ 2 minutes.

4. Ajouter les champignons et l’ail, et poursuivre la cuisson environ 2 minutes.

5. Ajouter les pâtes, le lait, l’origan, le sel et le poivre. Mélanger.

6. Amener à ébullition, baisser à feu moyen et laisser mijoter pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les pâtes soient tendres, en brassant régulièrement.

7. Ajouter la courgette, les tomates, et la moitié du basilic. Mélanger délicatement et cuire 2 minutes ou jusqu’à ce que la courgette et les tomates soient chaudes.