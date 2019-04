Pour bien préparer le cerveau

Chaque coup de l’Américain d’origine bosniaque est analysé par les trois hommes. C’est surtout Ramsay qui fait des remarques. Pendant ce temps, Beterbiev écoute et regarde son prochain opposant. Il parle peu, mais on sent que son cerveau enregistre des informations qui lui seront importantes lorsqu’il sera dans le ring avec Kalajdzic, le 4 mai prochain.

« On fait une à deux séances vidéo par semaine, explique Ramsay. L’objectif principal est de trouver des forces et des faiblesses à notre adversaire. Je veux lui montrer des choses très précises.

« On en a trouvé sur internet, sur des sites spécialisés et par les contacts du milieu de la boxe, a précisé l’entraîneur. Pour avoir accès à un duel qui a eu lieu dans un sous-sol d’église dans un coin reculé du monde, c’est par les contacts que tu peux l’avoir. »

« On filme toutes les séances d’entraînement d’Artur avec ses partenaires et on les regarde avec lui par la suite, a indiqué Ramsay. On met beaucoup plus de temps là-dessus.