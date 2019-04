Printemps symphonique: un concert-bénéfice pour l’OSQ

Le 13 avril prochain, l’Orchestre symphonique de Québec tiendra une soirée-bénéfice au Fairmont Château Frontenac, sous la coprésidence d’honneur de Mme Sylvie Cordeau, vice-présidente à la philanthropie et aux commandites de Québecor, de Mme Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires publiques et au rayonnement d’entreprise de La Capitale assurance et services financiers, ainsi que de Peter Simons, président-directeur général de Simons. À cette occasion, les amateurs de musique pourront se délecter de prestations offertes par l’Orchestre ainsi que de celles d’invités de marque, soit Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur-interprète, de même que Jean-François Lapointe, baryton. Au programme : musique de films, tango et autres surprises musicales. La soirée se déroulera dans la somptueuse salle de bal de l’établissement, dans un cadre majestueux, avec des éclairages théâtraux, des projections et une expérience culinaire et festive.

Photo courtoisie

Rappelons que l'Orchestre symphonique de Québec est un pilier de la vie culturelle dans la région de Québec. La formation présente en effet quelque 175 concerts annuellement, dont une soixantaine sont destinés aux jeunes. Les musiciens rejoignent, par leurs prestations, plus de 200 000 personnes. L'organisation contribue au rayonnement de la région à l'échelle internationale et donne la chance à la population de découvrir quelque 50 chefs et solistes de réputation internationale.