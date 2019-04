Quand un AVC fait tout basculer

Je vis avec un homme depuis cinq ans. Les deux premières années furent parfaites. Il était à l’image de ce que toutes les femmes rêvent de rencontrer. Attentionné, délicat et sensible. Il ouvrait la portière de la voiture ainsi que toutes les portes qui se présentaient devant moi. Il pensait à m’aider à enlever et remettre mon manteau au restaurant. Ses paroles étaient toujours empreintes d’amour. Il avait si longtemps cherché une femme comme moi qu’il ne voulait pas me perdre, disait-il. Tout ça est devenu un rêve depuis qu’il a fait un AVC, dont il se remet difficilement. Il n’est plus le même homme. Moi qui l’aimais tellement, je me sens abandonnée et je ne sais plus quoi faire tant je ne crois plus en lui. Et ça dure depuis trois ans. Donnez-moi une solution ?

Une femme perdue

Un AVC est une urgence médicale qui peut être fatale. Ce qui vous donne une idée de l’importance de la chose. « Un AVC survient lorsque le flux sanguin vers une partie ou l’autre du cerveau rencontre un obstacle, comme un caillot de sang, qui bouche un vaisseau. Les séquelles de l’AVC dépendent de la partie du cerveau qui a subi les dommages ainsi que de l’étendue de ceux-ci. »

Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c’est de vous renseigner auprès de son médecin lors d’une prochaine visite, sur son état réel, les moyens à prendre pour minimiser les conséquences de l’accident pour favoriser au mieux sa réhabilitation, tout en vous permettant de vous adapter. Cet exercice risque de vous porter fruit à tous deux.