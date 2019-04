Réaliser ses rêves grâce à la générosité du public

Gravement malade depuis la tendre enfance, Micael Daigle a décidé de profiter des derniers moments de sa vie pour réaliser ses plus grands rêves, c’est-à-dire assister à des spectacles, des courses automobiles et surtout, vivre sa passion du Canadien de Montréal.

«J’avais des rêves dans la vie, mais j’ai dû les mettre de côté et en faire mon deuil, explique Micael dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook. Ma condition de santé me ramène à des contraintes sévères, donc mes activités sont réduites à mes passions.»

Cloué dans un fauteuil roulant en raison de sa dystrophie musculaire de Duchenne, il lutte contre une maladie incurable et son espérance de vie est de 4-5 ans, au mieux. Aussi, le jeune homme de 24 ans est limité financièrement. À titre d’exemple, pour se rendre au Centre Bell de son domicile de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, il doit débourser 400 $ pour les services d’un taxi adapté.

Afin de remédier à la situation, Micael demande l’aide du public par le biais d'une page GoFundMe, qu’il a lancée en septembre dernier. Depuis, plus de 200 personnes lui ont permis de vivre certains de ses rêves, dont celui d’aller voir patiner ses idoles de la Sainte-Flanelle.

Le rêve ultime

Conscient de sa chance et reconnaissant de la générosité des gens, Micael a pu rencontrer Jonathan Drouin après une joute du Canadien, le 2 décembre 2017. Depuis, il chérit un nouveau rêve.

«Je voudrais passer une journée au sein de l’organisation du Canadien, rencontrer et prendre des photos avec les joueurs et les dirigeants de l’équipe, a expliqué Micael lors d’un entretien téléphonique. J’aimerais voir le vestiaire et parler avec mon joueur préféré, Carey Price.»

Pas juste pour lui

Bien que la quête de Micael mette en scène ses passions, il y a également une forme d’altruisme derrière son projet. En effet, le passionné de hockey veut partager ces moments de bonheur avec les membres de sa famille afin de leur montrer sa joie de vivre, même si ses déplacements sont limités.

«Je veux leur donner des beaux souvenirs et des instants heureux, ensemble et avec le sourire.»

«C’est un garçon tellement généreux, a révélé Angélyque Rowe-Gervais, une préposée aux bénéficiaires qui prend soin de Micael régulièrement. Il est très conscient de sa réalité et du temps qu’il lui reste. Il veut partager avec les gens qu’il aime.»

Pour donner un coup de main à Micael et ses proches, il est possible de faire un don sur sa page GoFundMe ou encore lui écrire au mic1934@live.ca.