Plongez dans l’ambiance printanière en découvrant les produits d’une centaine d’exposants présents au Salon Cours & Jardins, qui se tient jusqu’à dimanche sur le site des Floralies Jouvence de Québec. Le Salon propose aux visiteurs un parcours immersif où ils peuvent découvrir des aménagements paysagers tendance intégrant tout ce qu’il faut pour vivre pleinement l’été dans sa cour : cuisines d’été, mobilier, terrasses, pavillons, spas, piscines et jeux d’eau. Plusieurs personnalités connues dans l’industrie seront également de passage au salon pour offrir conseils et idées ainsi que pour rencontrer le public, notamment Marthe Laverdière, Larry Hodgson, Albert Mondor et Louise Arbour. C’est le moment de faire le plein de trucs et astuces pour vous offrir une cour de rêve cet été. Information : saloncoursjardins.com.