SNC-Lavalin se relèvera, croit le patron de la Banque Nationale

Le PDG de la Banque Nationale, Louis Vachon, n’est pas inquiet outre mesure pour SNC-Lavalin, mais il lance quand même une mise en garde : le Canada n’a pas les moyens de perdre un champion mondial de cette envergure.

« On fait partie des deux ou trois plus importants prêteurs de SNC-Lavalin et on demeure très confiants dans l’avenir de l’entreprise. C’est une période difficile, mais il y a tellement de savoir-faire dans cette entreprise-là », affirme M. Vachon dans une entrevue accordée au Journal.

« Nous, comme prêteurs, on n’est pas énervés », ajoute-t-il.

En plus d’être au cœur de la pire crise politique à avoir secoué le gouvernement de Justin Trudeau, SNC est dans une mauvaise passe financière à cause notamment de problèmes en Arabie saoudite et au Chili. Pour préserver ses liquidités, l’entreprise a récemment suspendu son dividende.

Règlement hors cour

Louis Vachon croit que le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, devrait régler à l’amiable les accusations de fraude et de corruption déposées contre SNC-Lavalin pour des pots-de-vin allégués en Libye, ce que refusait net de faire sa prédécesseure, Jody Wilson-Raybould.

« Les gens qui ont fait des erreurs doivent payer. Ils ont payé et ils vont payer vis-à-vis de la justice, mais je ne vois pas la logique de détruire une entreprise, de perdre un siège social pour essayer de bien paraître », martèle M. Vachon.

Selon lui, laisser tomber SNC serait un mauvais choix économique pour le pays.

« Ultimement, tu évalues un système de justice par l’effet de dissuasion qu’il crée, dit-il. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui veut vivre ce que SNC-Lavalin vit en ce moment ? Non. Je pense que l’effet de dissuasion fonctionne. On n’a pas besoin de détruire la compagnie pour décourager les mauvais comportements. »

Tellier et Sabia

La sortie de Louis Vachon fait suite à celle faite le mois dernier par Paul Tellier, ancien PDG du CN et de Bombardier, et à celle du grand patron de la Caisse de dépôt et placement, Michael Sabia, qui se sont tous deux portés à la défense de SNC.

Après avoir fait pression sur le gouvernement Trudeau pendant des mois pour obtenir un « accord de réparation », le PDG de SNC-Lavalin, Neil Bruce, a soutenu en février que l’entreprise allait désormais se « concentrer à 100 % » à se préparer à son procès criminel.

SNC vient toutefois de lancer en Cour d’appel fédérale des procédures dans le but de forcer Ottawa à négocier une entente avec elle. La Cour fédérale avait débouté l’entreprise à cet égard le mois dernier.