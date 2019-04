Vente d’actions dans Autoroute 407 ETR: SNC-Lavalin pourrait récupérer plus de 3 milliards $

MONTRÉAL | SNC-Lavalin se départit de 10,01 % de ses actions dans l’autoroute à péage 407, dans le Grand Toronto, une transaction qui doit lui rapporter plus de 3 milliards $.

C’est le gestionnaire de fonds institutionnel ontarien OMERS qui met la main sur les actions de la firme d’ingénierie montréalaise, qui, elle, entend conserver 6,76 % de ses parts dans Autoroute 407 ETR.

SNC-Lavalin a précisé par communiqué, vendredi, que le produit brut de la vente pourrait se chiffrer à 3,25 milliards $. Jusqu’à 3 milliards $ doivent être versée au moment de la clôture de la transaction, prévue d’ici deux mois, et le solde de 250 millions $ sera versée sur une période de 10 ans, a-t-on précisé.

L'autoroute 407 est longue de 108 km et est située au nord de Toronto. Inaugurée en 1999, elle a été la première au monde à être entièrement électronique et sans barrières. Elle est détenue en ce moment par Cintra Global S.E., filiale en propriété exclusive de Ferrovial (43,23 %), par des filiales détenues indirectement par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (40 %) et par SNC-Lavalin (16,77 %).

«À notre avis, il s'agit d'un actif unique et exceptionnel que le marché a sous-évalué pendant des années, a dit Neil Bruce, le président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Cette transaction nous permet de tirer profit de la cristallisation d'une partie de cette valeur, tout en conservant une participation dans un bien d'infrastructure canadien réussi.»

Le produit net de la vente des actions à OMERS permettra notamment à SNC-Lavalin de rembourser environ 600 millions $ d’un prêt de 1 milliard $ que lui a accordé en 2017 la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le reste ira au remboursement de la dette de SNC-Lavalin et possiblement au rachat d’actions.