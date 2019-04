Tramway: Québec et Ottawa en «mode solution»

Au terme d’une longue rencontre entre le ministre fédéral de l’Infrastructure et le président du Conseil du trésor, les deux paliers de gouvernement semblent maintenant voir la lumière au bout du tunnel dans le dossier du financement du tramway de Québec.

D’entrée de jeu, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, s’était dit «optimiste, mais conservateur», en vue de sa rencontre avec le ministre fédéral François-Philippe Champagne.

Après deux heures de discussions en haut lieu à Québec, ce dernier est reparti tout sourire, confiant d’en arriver bientôt à une solution.

«Ç’a été une rencontre très positive. Ce que je peux dire aux gens de Québec: les choses avancent, a répété M. Champagne. [...] Vous savez, on veut livrer pour les gens de Québec. On comprend tous que la ville de Québec, [...] c’est une des dernières villes au Canada qui n’a pas de réseau structurant.»

Tant le gouvernement Legault que l’administration Labeaume dénoncent le fait que Montréal obtienne la part du lion du volet transport en commun du programme fédéral. De la contribution de 1,2 G$ demandée à Ottawa, seulement 400 M$ sont disponibles pour le projet de tramway à même cette enveloppe. La chicane fédérale-provinciale repose donc sur l’endroit où prendre les 800 M$ restants à Ottawa.

Le plus rapidement possible

«On a exploré ce qu’on pouvait faire. L’objectif final, vous comprendrez que c’est de faire avancer le dossier du tramway de Québec le plus rapidement possible. Alors on est vraiment en mode solution», a dit M. Champagne.

Le ministre fédéral s’est même dit prêt à regarder «toutes les solutions possibles» lorsque questionné sur la possibilité de revoir les critères du volet «transport en commun» au cœur du bras de fer fédéral-provincial.

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a d’ailleurs abondé à son tour dans le même sens en quittant le cabinet du premier ministre, où s’est déroulée la rencontre en présence du bras droit de François Legault, Martin Koskinen.

«Si ça prend des modifications à des ententes, bien on les fera. On est en train de discuter là-dessus», a dit M. Dubé.

Disant vouloir préserver la «flexibilité» dont dispose le Québec dans le choix des projets, il s’est porté à la défense des projets priorisés par son gouvernement dans le volet «infrastructure verte» de l’entente, où Ottawa voudrait que soient pris les 800 M$ manquants.

«Quand on parle des projets dans le Grand Nord, c’est d’avoir des énergies qui peuvent être autonomes. [...] Il y a un enjeu environnemental très important», a dit M. Dubé.

«De voir le gouvernement jouer à la roulette russe avec le tramway, ça me désespère un peu, a déploré de son côté le député libéral Sébastien Proulx. [...] Dans les faits actuellement, la clef, elle est dans les mains du gouvernement du Québec.»