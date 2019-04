Un nouvel album et des projets pour Zagata

Pascale Robitaille s’est entretenue avec Jesse Proteau, alias Zagata, coauteur de la chanson Lies, la deuxième chanson la plus tournée dans les radios du Québec, qui cumule plus de 3 millions d’écoutes sur diverses plateformes en ligne. Ils ont parlé de son nouvel album, Fairplay, mais aussi de ses débuts en carrière, des origines de son nom d’artiste, mais également de ses projets du printemps avec le Cirque du Soleil. À ne pas manquer, samedi, à l’émission. Pour en savoir plus sur Zagata et entendre des extraits de ses chansons, visitez le coyoterecords.ca, sous Artistes.