Une surdouée sans complexe

AUGUSTA | Bien qu’elle figure parmi les plus jeunes des 72 participantes au Championnat amateur féminin du Augusta National, Zoe Campos n’est pas effrayée par ses rivales plus âgées et plus fortes.

Minuscule sur le parcours avec ses 5 pieds 2 pouces et 98 livres bien pesées, la Californienne de 16 ans dégage une force tranquille. Elle est débarquée en Géorgie sans grandes attentes. Une philosophie dangereuse pour les six golfeuses qui gravitent autour d’elle au tableau principal.

« Je me concentrais surtout sur mon objectif de résister au couperet. Mon but n’est pas de gagner absolument ce tournoi. Je veux simplement en retirer une bonne expérience. En étant parmi les plus jeunes et dans ce top 30 du plus haut calibre amateur, ça signifie beaucoup pour moi. Je peux évaluer où en est rendu mon jeu. »