Vivre l’effet jardin

Le 4e Salon Cours & Jardins est en cours, depuis hier, dans les immenses serres sur le site de Floralies Jouvence, au 2020, avenue Jules-Verne, autoroute Félix-Leclerc [40], sortie Jean-Gauvin. Une centaine d’exposants, plusieurs vedettes de l’industrie, animateurs, chroniqueurs, experts-conseils et jardiniers créatifs vous communiqueront leurs trucs, conseils et vous feront découvrir les tendances. Le 2e Salon Place-O-Golf, le rendez-vous des golfeurs au Saguenay–Lac-St-Jean, se tiendra demain, samedi, au Centre des congrès de l’hôtel La Saguenéenne, à Saguenay. Plusieurs clubs de golf et exposants seront sur place. Les promoteurs du Salon Jonathan Moreau et André Tremblay attendront les mordus de golf entre 9 h et 16 h.

Au cœur de vos passions

Photos courtoisie

La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) tiendra sa 16e soirée-bénéfice, « Au cœur de vos passions », le vendredi 24 mai au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Maxime Laviolette, directeur général chez Dessercom, et Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction à La Capitale Assurance et services financiers (photos), agiront à titre de coprésidents d’honneur de l’événement phare de la Fondation de l’IUCPQ qui rassemblera plus de 650 convives. Depuis sa création, cet événement a permis de récolter près de 3 millions de dollars, permettant ainsi de soutenir le développement de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec–Université Laval (IUCPQ-UL), le seul centre au Québec à offrir sous un même toit des soins spécialisés et ultraspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en obésité-métabolisme. Réservez vos billets en ligne à aucoeurdevospassions.com ou par téléphone au 418 656-4999.

Prix Mahatma Gandhi

Photo courtoisie

L’Union des Africains du Québec et Amis solidaires de l’Afrique (UAQASA) a profité d’une conférence, présentée le 24 mars dernier à la bibliothèque Monique-Corriveau de Québec, dans le contexte de la Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale, pour remettre le Prix Mahatma Gandhi pour l’Amérique à Éric Lefebvre, député d’Arthabaska (CAQ) et whip en chef du gouvernement du Québec pour son humanisme. Sa plus récente bonne action fut d’inviter trois enfants de la rue à partager un souper avec lui plutôt que d’aller souper avec des sénateurs lors du Rendez-vous de l’Assemblée parlementaire de la francophonie à Djibouti (Afrique de l’Est). Sur la photo, Ali Dahan, président fondateur de l’UAQASA et ex-diplomate, en compagnie du député Éric Lefebvre.

Agrandissement au mausolée de Lévis

Photo courtoisie

La Corporation du cimetière Mont-Marie agrandit son mausolée à Lévis. Les travaux débuteront le 15 mai sur les terrains actuels du cimetière, derrière le bâtiment principal, et devraient être terminés en septembre. Au total, 3700 nouvelles niches funéraires seront disposées dans le mausolée grâce à cet agrandissement. La Corporation compte actuellement deux mausolées columbariums intérieurs aux secteurs Lévis et Saint-Romuald, en plus des columbariums extérieurs des cimetières Lévis, Saint-Romuald, Saint-David, Charny, Pintendre et Saint-Lambert. Renseignements : www.cimetiere.ca.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dr Richard Bernier (photo), directeur médical du programme Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ) et directeur adjoint des services professionnels du CHU de Québec, 55 ans... Jean-Pier Goulet, retraité du monde de la restauration (Beaugarte de Ste-Foy), son âge ? La normale +1 (golf)... Martin Michaud, auteur québécois (Les enquêtes de Victor Lessard), 49 ans... Patrice Godin, comédien (Emma) et acteur, 51 ans... Alain Choquette, magicien et animateur, 57 ans... René Homier-Roy, ex-critique de cinéma et ex-animateur, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 avril 2018. Tim O’Connor (photo), 90 ans, acteur américain (Peyton Place)... 2016. Jean Martin, 59 ans, journaliste, ex-chef d’antenne du Téléjournal Québec et du Téléjournal Est du Québec... 2013. Piero de Palma, 87 ans, ténor italien... 2012. Ferdinand Alexander Porsche, 76 ans, designer allemand... 1994. Kurt Cobain, 27 ans, chanteur et guitariste du groupe de rock alternatif Nirvana.