HAMEL, Denis



Au Centre d'hébergement de la Mitis, le 2 avril 2019, est décédé à l'âge de 62 ans, Sergent (retraité) Denis Hamel CD, ancien membre du 5ième Régiment d'Artillerie Légère du Canada demeurant à Ste-Angèle-de-Mérici, époux de Manon Charest. Il était le fils de feu monsieur Raymond Hamel et de feu dame Jacqueline Guillemette. Les membres de la famille recevront les condoléances le vendredi 12 avril, de 19h à 22h auSamedi, jour des funérailles, le salon ouvrira ses portes à 12h. Outre son épouse Manon Charest, il laisse dans le deuil ses enfants: Keven (Audrey), Alexandra, Sabrina; sa petite-fille Béatrice; son frère Réjean (Diane); ses sœurs Carole (Frérot Denis), Lucie (Réjean); ses neveux, nièces; ses cousins, cousines; ses frères d'armes; ses amis, principalement Ti-Guy Morissette (Christiane) qui l'ont toujours supporté. Les personnes qui le désirent peuvent faire un don à l'Association du Cancer Est du Québec par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par le biais de leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/aceq/Les membres de la famille vous remercient de votre présence et de votre soutien et ils tiennent à vous exprimer leur profonde gratitude. Un merci spécial s'adresse au personnel du 2 sud du Centre d'hébergement de la Mitis pour leur gentillesse et les bons soins prodigués.