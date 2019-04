GIGNAC, Karl



À son domicile, le 23 mars 2019, à l'âge de 43 ans, est décédé monsieur Karl Gignac, fils de madame Francine Pilote (Serge Verreault) et de monsieur Yvon Gignac. Il demeurait à Saint-Didace.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa fille Stéphanie Gignac; son frère Danny, ses sœurs: Sandra Verreault et Annie Verreault (Luc Blanchard); ses oncles et tantes: Gilles Gignac (Nicole Lebel), Ghyslaine Pilote (Arthur Gosselin) et Line Pilote; ses cousins: Steve Vezina, Lisanne Vezina (Remy Diamant), Marjorie Gignac et Kenny Gignac. Il laisse également dans le deuil de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jean Lapointe, 123 rue Saint-Pierre Montréal (Québec) H2Y 2L6, Tél: 514 288-2630 fax: 514 288-3146. Info@fondationjeanlapointe.org. Des formulaires seront disponibles sur place.