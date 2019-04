BYRNE, George Henry



À la Maison Michel-Sarrazin, le 2 avril 2019, est décédé monsieur George Henry Byrne, fils de feu Monsieur William A. Byrne et de feu Madame Henriette Beaudry, époux de Jocelyne Mercier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 12 avril 2019 de 18 h à 21 h.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jocelyne; sa fille Geneviève (Frédéric Massicotte) et son fils Tommy (Véronica Biriucov); ses petits-enfants qu'il chérissait Antoine et Maxime Massicotte; son frère Roger (Hilda Nicholls); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mercier: René (Élaine Paré), Michel (Ghislaine Hamelin), Monique (Daniel Guay) et Hélène (Michel Jérôme); sa tante Claire Beaudry (feu Benoît Warren); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille tient à remercier la docteure Michèle Lavoie pour son dévouement, son écoute et ses nombreuses visites à domicile, tous les membres du personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués ainsi que leur discrétion, sans oublier les bons services de Monsieur Guy Benoît, infirmier en soins palliatifs du CLSC Haute-Ville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, G1T 1P5, tél. : 418-688-0878 ou à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), PPMC, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1B 0B8, tél. : 418-656-4999.