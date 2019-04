LAMONDE, Gonzague



Gonzague Lamonde nous a quittés le 1er avril 2019, à l'âge de 91 ans, à l'Hôpital de Montmagny quittant ainsi sa tendre compagne de près de 70 ans; Mme Irène Cloutier. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances le vendredi 12 avril 2019 de 19h à 22h et samedi jour des funérailles à compter de 9 h à la résidence funérairePuis tous sont conviés en l'église de St-François-de-la-Rivière-du-Sud pour la liturgie le samedi 13 avril 2019 à 11h. Outre sa tendre épouse, sa reine, Irène Cloutier; il laisse aussi dans le deuil sa famille proche qu'il chérissait beaucoup: ses 7 enfants: Claude (feu Christiane Gagnon, Diane Paré), Jean-Marc (France Gauthier), Marianne (Richard Boulet), France (Alcide Cantin), Germain (Marie-Andrée Poliquin), feu Fernande (Serge Mercier), Bernard (Christine Trouve); ses 16 petits-enfants: Félix, Hubert, Amélie, Alexandre, Karine, Guillaume, Vincent, Samuel, Molie, Audrey, Charles, Gabrielle, Matilde, Laurence, Maude et Maxime; ses 14 arrière-petits-enfants: Marius, Arnaud, Florence, Félix, Etienne, Charlotte, Cédric, Julianne, Thomas, Raphaël, Louis-Philippe, Eliott, Loïc, Mia; ses 3 sœurs: Colette (feu Roland Meunier), Pauline (feu Antoni Lecomte), Françoise (Victor Caron); ainsi que les membres des grandes familles Lamonde et Cloutier. S'étant investi dans sa communauté durant toute sa vie, il y laisse une grande empreinte ainsi que beaucoup d'ami(e)s et d'ex-collègues. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles à été confiée à la